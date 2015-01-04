Боевики продают гуманитарку из России на рынках Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационного центра СНБО Владимир Полевой.

Читайте такжеРоссия своими "гумконвоями" нарушает международное право - Московский Красный Крест «Мы ожидаем прибытия 11-го так называемого «гуманитарного конвоя» из Российской Федерации. При этом, по оперативной информации, на рынках Донецка фиксируются факты торговли предметами из состава гуманитарной помощи, которая якобы пришла ранее из Российской Федерации, - сказал Полевой. – Это может говорить о том, что грузы невоенного назначения, которые приходят на Донбасс из России, служат средством личного обогащения для лидеров террористов».

Как сообщал УНИАН, Россия прислала на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса уже 10 так называемых «гуманитарных конвоев», последний - 21 декабря.

В СНБО Украины заявляли, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.

Сегодня МЧС России отправило на Донбасс очередной, 11-й так называемый «гуманитарный конвой». Колонна вышла из Ногинского спасательного центра МЧС утром и прибудет в Донбасс предположительно 8 января.