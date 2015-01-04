За сутки в Украине из-за пожаров погибли 15 человек, спасены восемь

В течение суток 2 января подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли на пожарах 8 человек.

По данным пресс-службы ГСЧС, в течение суток в Украине произошло 149 пожаров, из них в жилом секторе 112, производственной сфере 5, на транспорте 9, другие причины 23. На пожарах спасено 8 человек, 3 человека пострадали, 15 человек погибли.

Читайте такжеЭксперты назвали предварительную причину пожара в харьковском кафеВ общем, подразделениями ГСЧС Украины в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 663 выезда.

В результате принятых мер также спасены 64 здания и 5 единиц автотракторной техники.