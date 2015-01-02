По факту пожара в кафе в центре Харькова начато расследование

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, предварительная квалификация события - ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Следствие проводит милиция. На месте работают эксперты.

Читайте такжеВ Харькове трое человек пострадали от взрыва в кафе (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 января, около 17:20 в Харькове произошел пожар в кафе «Нью хата». В результате инцидента пострадали трое женщин.