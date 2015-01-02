По факту пожара в кафе в центре Харькова начато расследование
22:56, 02 января 2015Общество
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В Харькове по факту пожара в кафе «Нью Хата», что в парке имени Шевченко в центре города, начато расследование.
По факту пожара в кафе в центре Харькова начато расследование / vk.com/almari_guitars
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По сведениям прокуратуры, предварительная квалификация события - ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Следствие проводит милиция. На месте работают эксперты.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 января, около 17:20 в Харькове произошел пожар в кафе «Нью хата». В результате инцидента пострадали трое женщин.
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