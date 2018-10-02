Из-за голодовки у Сенцова появилась сердечная недостаточность и проблемы с печенью - адвокат

У Сенцова на фоне голодовки изменилось состояние крови.

В Российской Федерации у незаконно осужденного и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова есть проблемы с сердцем, печенью и почками.

У политзаключенного ревматизм нижней конечности, рассказал его адвокат Дмитрия Динзе изданию "Настоящее время".

"У него обострение, соответственно, проблема с сердцем — сердечная недостаточность…", — отметил собеседник.

По его словам, у Сенцова на фоне голодовки изменилось состояние крови, исходя из этого, врачи назначили ему "определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси, которые ему надо сейчас принимать".

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

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Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

18 сентября Верховная Рада приняла постановление №9040 об обращении в Норвежский Нобелевский комитет0 по выдвижению кандидатуры Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление поддержали 245 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале. Лауреата Нобелевской премии мира 5 октября объявит Норвежский Нобелевский комитет.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову осуществили «коррекцию лечения», уверяли в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.