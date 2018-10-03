Госкино пропустило в эфир запрещенный российский сериал с актерами из базы "Миротворца" (видео)

В этом году Госкино со "свободовцем" Филиппом Ильенко во главе выдало фильму прокатное удостоверение.

Несмотря на прошлогодний запрет, скандальный российский сериал "Круговорот" показывают в эфире телеканала "Украина".

В прошлом году Госкино аннулировало прокатное удостоверение фильма, а уже сегодня утверждает, что появились новые обстоятельства, поэтому лента в эфире законно, говорится в сюжете ТСН.

Телесериал впервые показали на канале "Россия 1". Производство кинокомпании "Русское", в кадре машины с российскими номерами, пейзажи российской глубинки и российские актеры, внесенные в базу "Миротворца" за поддержку аннексии Крыма. Совокупность всех этих обстоятельств не позволила российскому "мылу" попасть в украинский эфир.

Но это было в прошлом году. В этом году Госкино со "свободовцем" Филиппом Ильенко во главе выдало фильму прокатное удостоверение. "К сожалению, для Госкино это стало нормальным. Только если речь идет о канале "Украина". Если речь идет о других каналах, действуют жестко и так, как надо. Почему это происходит, мы не знаем", - признается активист комитета телеэтики Артем Руденко.

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Перемонтированный телесериал выходит на канале ТРК "Украина" в вечернем прайме. Вместо российских номеров авто с помощью компьютерных программ вмонтированы номера украинские, а некоторые сцены вырезаны. Название кинокомпании "Русское" вырезана также – теперь ленту титруют украинской фирмой-прокладкой "АБЦ-Фильм" и российским "Фильм-авто". Но ведущий "день России" в Крыму Егор Бероев из картины никуда не делся.

В Госкино традиционно на запросы ТСН реагируют вяло – говорят, что рассмотрят в установленном законом порядке, то есть, когда российский сериал полностью покажут на ТРК "Украина". Хотя другим изданием чиновники свое решение прокомментировали полнее – оказывается, год назад продюсеры сериала принесли не все доказательства, что сериал снимался в Украине. В этот раз добавили две фотографии – оператор и режиссер с закрытыми лицами снимают людей с заретушированными лицами на фоне украинского флага. Решение Госкино приняло самостоятельно, без привлечения экспертной комиссии, которая должна рассмотреть все спорные моменты.

Не на пользу Госкино и телеканала "Украина" выступают и члены съемочной группы. В интервью российским изданиям режиссер фильма Павел Дроздов отмечал, что съемки продолжались в Москве и Твери. Егор Бероев не единственная проблема этого сериала – исполнители главных ролей Роман Полянский и Елена Корикова также регулярно посещали Крым после аннексии. А это означает, что сниматься в Украине они просто не могли.