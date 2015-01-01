В течение новогодней ночи боевики не прекращали обстрелы украинских военных

10:22, 01 января 2015
Общество
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В течение новогодней ночи пророссийские боевики восемь раз обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия и минометов.

REUTERS

Об этом сообщается на странице Facebook пресс-центра АТО.

Сообщение by Пресс-центр АТО.

"Из стрелкового оружия боевики обстреляли населенные пункты Трехизбенка, Нижнее, Авдеевка, Чермалык и окрестности Никишиного.

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В населенном пункте Петровское Донецкой области произошло боевое столкновение.

Вчера вечером террористы подвергли минометному обстрелу окрестности Майорська та Шумів", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в течение ночи в небе на мариупольском направлении вблизи Николаевки и Талакивки было зафиксировано 3 пролета беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 31 декабря УНИАН сообщал, что боевики применяли против силовиков тяжелое вооружение.

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