За минувшие сутки боевики применяли тяжелое вооружение против силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Антитеррористической операции Андрей Лысенко.

"За последние сутки ситуация в зоне АТО принципиально не изменилась. Зафиксированы факты применения террористами тяжелого вооружения. В то же время, по уточненной информации, ночь в зоне АТО прошла спокойно, после полуночи не было зафиксировано ни одного обстрела позиций наших военных", - сказал Лысенко.

Он отметил, что, по оперативной информации, боевики наращивают силы, перебрасывая новые подразделения к линии размежевания в районе Донецка, Дебальцево, Первомайска, Стаханова и Северодонецка. "По данным разведки, происходит как ротация, так и прибытие новых подразделений Вооруженных Сил РФ в Донецк и другие населенные пункты. Часть из них экипированы под боевиков ДНР", - сказал спикер АТО.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибших нет, ранен однин военныйНапомним, с 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, хотя и снизили интенсивность обстрела.