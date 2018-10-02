Названа причина смерти известного юмориста Романа Карцева

Писатель отметил, что был шокирован известием о кончине Карцева.

Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий рассказал, что у его друга артиста Романа Карцева не выдержало сердце.

"Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились", - сказал Жванецкий ТАСС.

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Писатель отметил, что шокирован известием и ему сложно подобрать слова. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" - это ведь совсем другое. Нас было трое - Рома, Виктор Ильченко (1937-1992) и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).