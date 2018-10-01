В Днепре появился необычный "волнистый" тротуар (фото)

Участки, где тротуар находится ниже, обустроенные так, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно заехать к подъезду.

В Днепре сделали новый тротуар. Он удивляет граждан своей необычной "волнистой" формой.

Об этом пишет Alexander Vilchakovsky в группе "Типичный Тополь" в Facebook, передает Depo.Днепр.

"Это какое-то заколдованное место, клали асфальт раза три, его снимали вспоминая то о том что забыли ливневку, то еще что-то. Теперь о дорожке вспомнили", - пишет Ольга Кудина.

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Участки, где тротуар находится ниже, обустроенные так, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно заехать к подъезду.

"Вопрос явно не к бригаде, которая укладывала асфальт. Понятно, что это супер неудобно, особенно зимой в гололед будет "весело" (это должны были думать те, кто изначально делал тротуар. Должны были тогда сделать снижение на этом участке между двух дорожек)", - отметила Анна Корума.