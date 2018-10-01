Офицер США назвал главную причину инцидентов в ВСУ с минометами "Молот"

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке отметил, что украинской армии не хватает профессионализма.

Солдаты Вооруженных Сил Украины при несчастных случаях, связанных с самопроизвольными взрывами оружия, рискуют остаться без компенсаций по страховке.

Об этом рассказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гари Табах и тайный гость программы на телеканале «Обозреватель» - эксперт в сфере украинских вооружений, который пожелал сохранить анонимность. Они прокомментировали серию трагедий, связанных с использованием миномета "Молот".

Как отметил украинский эксперт, бойцы ВСУ застрахованы, и это компетенция Министерства обороны.

"Но есть одна проблема, которая касается инцидентов со взрывом оружия по каким-либо причинам. Если бойцы будут признаны виновными в том, что они неправильно эксплуатировали военную технику, они не получают положенных компенсаций. Таким образом, наказываются не они - они уже и так достаточно наказаны - а их семьи. Это самая главная проблема", - подчеркнул он.

В свою очередь, Гарри Табах заявил, что "в Америке это не так происходит".

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"Если солдат неправильно использовал технику и пострадал за это, это не совсем его вина, это вина его командиров - проблемы с дисциплиной или недоработки. Когда вы смотрите американские новости и показывают наши войска в Ираке или Афганистане - посмотрите внимательно - у всех каски пристегнуты, палец с курка снят. Это профессионалы, солдаты, которые служат по 5-10 лет. Это их работа", - подчеркнул военный США.

"Поэтому, если даже у меня боец после службы поехал домой на машине, не пристегнулся и попал в аварию - это моя вина, что у меня недисциплинированный боец, это моей карьере конец", - добавил он.

"Здесь недостаток профессионализма, профессионалов нет. Я видел, как это происходило в Польше. Мы обучали в Польше специалистов - они уже говорят на английском, знают, как управлять кораблем - они ехали в Англию или Германию на работу. Теряли профессионалов, а профессионалы не любят воровства, они хотят, чтобы их работа получала оценку. А когда специалистов заменяют люди второго сорта - вот те уже вороватые - так получается эта "труба" (миномет "Молот" - ред.)", - пояснил Табах.

Как сообщал УНИАН, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек при взрыве получили ранения.

9 июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин со ссылкой на данные экспертов заявил, что марка стали, из которой изготовлен ствол миномета М-15 "Молот", не соответствует техническим характеристикам, - она мягче, чем должна быть.

Он также утверждал, что в результате взрыва миномета на Ривненском полигоне погибли 12 человек, еще 38 получили ранения.

11 июля на Ривненском полигоне проводили следственный эксперимент с целью установления причины взрыва миномета.

19 сентября председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский заявил, что военная прокуратура засекретила заключение экспертизы, проведенной после взрыва миномета "Молот".

23 сентября в Донецкой области во время ведения огня в ответ противнику двое военнослужащих из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения в результате взрыва мины в канале ствола миномета М120-15 “Молот”.