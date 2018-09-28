Три станции столичного метро могут ограничить работу из-за концерта Энрике Иглесиаса

Ограничение возможно в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта Энрике Иглесиаса.

В воскресенье возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

"Друзья! Должны вас предупредить. 30 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта Энрике Иглесиаса, возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» до начала концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рабочие дни с 24 сентября по 5 октября, с 7.45 до 10.25, станция столичного метрополитена «Политехнический институт» не будет работать на вход в связи с ремонтом эскалатора.