Три станции столичного метро могут ограничить работу из-за концерта Энрике Иглесиаса
В воскресенье возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Читайте такжеВ Киеве закрыли станцию метро "Дорогожичи"
Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
"Друзья! Должны вас предупредить. 30 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта Энрике Иглесиаса, возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» до начала концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в рабочие дни с 24 сентября по 5 октября, с 7.45 до 10.25, станция столичного метрополитена «Политехнический институт» не будет работать на вход в связи с ремонтом эскалатора.
Друзі!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) September 28, 2018
Маємо вас попередити.
30.09, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» концерту Енріке Іглесіаса, можливе обмеження на вхід (НЕ ЗАКРИТТЯ) для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» до початку концерту, а також після його закінчення. pic.twitter.com/JaNcvRo27R