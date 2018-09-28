"Брови у нее ужас!": в сети вслед за Ани Лорак раскритиковали ее дочь (видео)
12:33, 28 сентября 2018Общество
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7-летняя дочь Ани Лорак София прочитала маме на камеру стихотворение.
Дочь порадовала маму стихом / Скриншот
Опальная украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в РФ, опубликовала видео, на котором ее дочь София читает ей стихотворение в день рождения.
Соответствующая видеозапись опубликована в Instagram звезды. "Кто самый лучший из людей. У кого день рождения. У любимой мамочки моей. Прими же эти поздравления", - прочитал стихотворение ребенок.
Между тем поклонники стали активно обсуждать внешность дочери Ани Лорак: "Фу! Обезьяна страшная!", "Девочка вся в отца", "Не повезло ребенку с внешностью", "Брови у нее ужас!", "Страшная получилась".
Как сообщал УНИАН, 27 сентября украинская певица Ани Лорак праздновала день рождения. Ей исполнилось 40 лет. Ее также поздравил в Instagram муж Мурат.
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