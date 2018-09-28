"Брови у нее ужас!": в сети вслед за Ани Лорак раскритиковали ее дочь (видео)

7-летняя дочь Ани Лорак София прочитала маме на камеру стихотворение.

Опальная украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в РФ, опубликовала видео, на котором ее дочь София читает ей стихотворение в день рождения.

Соответствующая видеозапись опубликована в Instagram звезды. "Кто самый лучший из людей. У кого день рождения. У любимой мамочки моей. Прими же эти поздравления", - прочитал стихотворение ребенок.

Между тем поклонники стали активно обсуждать внешность дочери Ани Лорак: "Фу! Обезьяна страшная!", "Девочка вся в отца", "Не повезло ребенку с внешностью", "Брови у нее ужас!", "Страшная получилась".

Как сообщал УНИАН, 27 сентября украинская певица Ани Лорак праздновала день рождения. Ей исполнилось 40 лет. Ее также поздравил в Instagram муж Мурат.