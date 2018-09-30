Сегодня отмечают именины Софии: поздравления с праздником

Девушки по имени София, как считается, отличаются проницательностью и богатым внутренним миром.

Православные христиане 30 сентября отмечают день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Женщины по имени София сегодня отмечают День Ангела.

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Имя София (мудрость) пришло в славянские языки из греческого языка. В последние годы оно стало одним из самых популярных женских имен в мире.

Считается, что девушки по имени София отличаются проницательностью и богатым внутренним миром. Они легко сопереживают чужому горю и часто стремятся помогать людям или заниматься благотворительностью.

30 сентября девушек и женщин по имени София традиционно поздравляют с именинами. C этим днем связано множество примет и традиций. В сети доступно множество цифровых открыток и текстов поздравлений Софии с Днем ангела.

Как сообщалось в материале УНИАН, еще на заре Христианства возникла традиция давать ребенку имя одного из святых. Считается, что святой, в честь которого нарекают ребенка, становится его другом и защитником. День, в который церковно отмечают память святого, имя которого носит христианин, называется именинами, или Днем Ангела.