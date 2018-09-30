День ангела Любови: пожелания и поздравления с праздником
В Украине православные христиане сегодня отмечают день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Женщины по имени Любовь сегодня отмечают День Ангела, или именины.
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Имя Любовь появилось у славян в результате перевода греческого имени Агапе. Девушки с таким именем, как считается, отличаются жизнерадостностью, добротой и женственностью.
30 сентября девушек и женщин по имени Любовь поздравляют с именинами. C этим днем связано множество примет и традиций.
Как сообщалось в материале УНИАН, еще на заре Христианства возникла традиция давать ребенку имя одного из святых. Считается, что святой, в честь которого нарекают ребенка, становится его другом и защитником. День, в который церковно отмечают память святого, имя которого носит христианин, называется именинами, или Днем Ангела.