Дисквалифицированная "Мисс Украина-2018" получила неожиданное предложение

Сама Вероника Дидусенко на предложение пока не отреагировала.

Дисквалифицированной "Мисс Украина-2018" Веронике Дидусенко предложили сыграть в кино.

На своей странице в Facebook украинский продюсер Владимир Сивоконь обратился к девушке с предложением принять участие в съемках ленты.

"Вся эта ситуация с конкурсом "Мисс Украина" с каждым днем становится все интереснее и интереснее, вот просто с огромным удовольствием сняли бы Веронику Дидусенко в кино. Можно считать это сообщение приглашением в фильм "Продюсер", - написал он.

Как сообщал УНИАН, объявленная ранее победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко дисквалифицирована за нарушение правил конкурса, а именно за предоставленную недостоверную информацию о семейном положении и наличии детей.

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Справка. Национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщения о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Победительница конкурса «Мисс Украина-2018» должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( «Мисс мира»), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.