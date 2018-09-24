На пляжах Одессы за курортный сезон утонули десятки людей

В 2017 году на пляжах города погибли 7 отдыхающих, в 2016-м - 8.

В Одессе на пляжах за курортный сезон утонули 20 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии сообщил и.о. начальника коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба» Степан Коцюба. Для сравнения, в 2017 году на пляжах города погибли 7 отдыхающих, в 2016-м - 8.

В этом году из 20-ти человек 8 утонули на городских пляжах - в зоне ответственности указанной службы, 6 – на необорудованных участках, 5 – на арендованных, один человек – на ведомственном пляже.

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«Основными причинами гибели людей на воде стали: алкогольное опьянение, переоценка собственных возможностей, состояние здоровья и купание в неустановленных местах», – сказал Коцюба.

При этом, по его словам, на коммунальных пляжах матросы-спасатели спасли 1,69 тыс. человек, из которых 48 – дети. Первая помощь оказана 861 человеку, в том числе 51 ребенку. Кроме того, более 300 тонущих людей удалось вернуть к жизни, 254 человека были госпитализированы.

Как отметил Коцюба, спасателям удалось разыскать более 590 потерявшихся на побережье детей.