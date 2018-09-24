Судьям Шевченковского райсуда Киева угрожают через Viber

В связи с этим судьи обратились к Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины.

Судьи Шевченковского районного суда города Киева получают в приложении Viber текстовые сообщения с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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«В течение 21-22 сентября 2018 года на личные мобильные телефоны судей Шевченковского районного суда в мессенджер Viber поступали сообщения от адресата с именем «Тризуб», которого среди личных контактов судей нет. Каждое сообщение персонифицировано и в начале содержит имя судьи, в адрес которого оно поступило. Сообщение содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица», - проинформировали в пресс-службе.

В этой связи судьи Шевченковского райсуда обратились к Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность.

Пресс-служба суда опубликовала скриншоты сообщений с угрозами в Facebook. Неизвестные, в частности, предупреждают судью о том, что знают, каким путем она едет с работы, с кем общается, какой службой перевозок пользуется, и услугами которой больницы пользуются члены ее семьи.

Ранее сообщалось, что полиция задержала нападавшего на судью, который ведет дело об убийствах на Майдане.