Пуля, летящая в каждого: опасные последствия покушений на одесских активистов

Покушение в Одессе на известного общественника, лидера городской организации партии «Сила Людей» Олега Михайлика стало, пожалуй, самым резонансным из подобных ЧП, случившихся с местными активистами.

Напомним, ранее в городе были избиты Алина Подолянка (региональная организация партии «Народный Рух Украины») и эксперт «Группы 2 мая» Светлана Подпалая, нескольким нападениям подвергся Сергей Стерненко («Небайдужи»), ножевые ранения получил автомайдановец Виталий Устименко. Чудом уцелели один из лидеров «Народного Руха Украины» Михаил Кузаконь и активист Григорий Козьма, на автомобиль которых мчался грузовик...

Михайлику повезло гораздо меньше. Злоумышленники стреляли в него вечером 22 сентября в центре города – на улице Осипова, неподалеку от дома, в котором он живет, в нескольких десятках метров от здания регионального главка Нацполиции. Потерпевшего, получившего проникающее огнестрельное ранение в левую часть грудной клетки и плеча, в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. К его спасению подключились лучшие врачи региона: потеряв много крови, пострадавший перенес клиническую смерть. Жизнь 44-летнего мужчины «висела на волоске». Благо, медикам удалось стабилизировать его состояние и появилась надежда на его выздоровление.

Покушение вызвало возмущение общественных активистов. В воскресенье, 23 сентября, вцентре Одессы они пикетировали областное управление Нацполиции. В частности, на улице Еврейской, возле здания главка, собрались люди, требовавшие отставки начальника областной полиции Дмитрия Головина и прокурора Одесской области Олега Жученко. По мнению протестующих, руководители этих структур виновны в случившемся, так как нападения на других активистов остались нераскрытыми, заказчики не названы, а безнаказанность, как известно, приводит к новым преступлениям.

В свою очередь, правоохранители заявили о начале расследования резонансного происшествия. Работает совместная следственно-оперативная группа из следователей Главного управления Нанцполиции в области с участием прокуроров и сотрудников регионального Управления СБУ. Предварительная правовая квалификация уголовного производства - ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Как рассказали УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, уже готовятся ходатайства о назначении ряда экспертиз, в том числе баллистической - для установления оружия, из которого стреляли (по предварительным неофициальным данным, это пистолет калибра 5,6 мм).

Также правоохранители обратились с просьбой предоставить любую полезную следствию информацию со стороны всех возможных свидетелей преступления и водителей автомобилей с видеорегистраторами, которые проезжали в субботу с 20.30 до 21.30 в районе пересечения улиц Осипова и Еврейской.

Следствие отрабатывает несколько версий мотива преступления, но публично пока не озвучивает ни одну из них.

Человек с активной позицией, желающий баллотироваться в мэры

По злой иронии, незадолго до покушения, активисты, в числе которых и Михайлик, объявили о начале движения за отставку руководителей региональных правоохранительных структур: «Не можете защитить граждан – идите вон». А в день нападения Михайлик принял участие в акции протеста против строительства на пляже Ланжерон.

По данным общественников, здесь вместо спасательной станции возводится новый высотный отель ООО «Нерум». Активисты заявили, что неоднократно обращались в соответствующие инстанции с требованием проверить законность стройки, но никакой реакции не последовало. Собственно, отсутствие реакции приводит к тому, что, пока многочисленные жалобы на незаконную стройку изучаются в прокуратуре, заказчики строительства, в числе которых депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский (фракция мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам») спокойно работают над возведением многоэтажного отеля.

Активисты снесли металлический забор и предприняли попытку свалить сваи, но это не позволила им сделать полиция…

Как отмечают соратники Михайлика, он на протяжении ряда лет системно и последовательно отстаивает интересы общины в части уничтожения зеленых зон и незаконной застройки города, а недавно заявил о намерении баллотироваться в мэры Одессы на предстоящих местных выборах. Будучи председателем общественной организации «Защита прав инвесторов новостроев и собственников жилья «Правое дело», организовывал протестные акции, чтобы обратить внимание городских властей и правоохранительных структур на проблему. Участвовал в пикетах, на которых требовали проверить якобы российское гражданство мэра города, был участником акции «Одесса без Труханова». Также он – в числе общественников, обратившихся в суд с просьбой отменить решение горсовета о зонировании территории города и т.д..

Лидер Одесской областной организации партии «Сила Людей» Игорь Бычков покушение на однопартийца, в первую очередь, связывает с оппозицией мэру Труханову. «Олег известен своими взглядами… С 2014 года – активный евромайдановец, является субъектом ряда судебных исков против действий городской власти, и в этом он пошел достаточно далеко... Нападения однозначно связаны с позицией Олега. Очевидно, в какой-то момент он стал совсем неудобен. К сожалению, от предыдущих нападений, которые были больше направлены на запугивание, это отличается тем, что это - попытка конкретного убийства», - говорит Бычков.

Соратники Михайлика по общественной деятельности заявляют, что покушение на него является одновременно актом устрашения других и местью за активное отстаивание интересов общества и правозащитную деятельность. Они отмечают, что выстрел в Олега – пуля, летящая в каждого. «Пуля, которой хотят убить надежду на перемены, надежду на то, что люди, которые объединяются, могут влиять на ситуацию в городе и стране», - говорят активисты.

Они обнародовали заявление, в котором отмечают критическую ситуацию, сложившуюся в городе, многочисленные нападениях на публичных людей, бездеятельность правоохранительных структур, а также антиукраинские настроения и «сотрудничество лично Геннадия Труханова с представителями преступных организаций Владимиром Галантерником и Александром Ангертом».

В связи с этим, представители ряда организаций и партий требуют, в том числе от президента Украины Петра Порошенко, немедленного обсуждения ситуации, сложившейся в Одессе на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и создания единого штаба по контролю за расследованием нападений на журналистов и активистов.

От Верховной Рады Украины – создания специальной следственной комиссии по сложившейся в Одессе ситуации по защите прав представителей гражданского общества и расследования соответствующих уголовных производств правоохранительными органами.

От парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов и по правам человека – проведения выездного заседания в Одессе и заслушивания представителей местной общины, руководителей местной власти и правоохранительных органов.

Украина теряет Одессу?

Пока из местной власти на ситуацию отреагировал лишь глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов (мэр Одессы Геннадий Труханов, как это часто бывало во время резонансных происшествий в городе, находится в отпуске, - УНИАН).

«Полиция рассматривает несколько версий... Но меня откровенно беспокоит борьба с последствиями, а не причинами. Основная задача правоохранительной системы – предупреждать преступления, а не только искать виновных. Мы хотим чувствовать себя безопасно в нашей стране», - отметил Степанов.

Что касается реакции на национальном уровне, больше всего комментируют покушение в Верховной Раде. Так, народный депутат Мустафа Найем считает нападение на Олега Михайлика продолжением опасной тенденции. «В Одессе режут, подстреливают, избивают, нападают, в среднем, на одного активиста или журналиста в месяц. Это не нагнетание, а банальная статистика: с лета 2017 года на больничных койках с разбитыми головами, ножевыми или огнестрельными ранениями оказалось четырнадцать активистов и журналистов», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Все потерпевшие - из разных организаций, политических сил и СМИ. Но всех объединяет два факта: они системно и много лет говорят о коррупции и нарушениях городской власти и придерживаются проукраинских взглядов.

По словам депутата, такой статистики нет ни в одном другом городе страны, и об этом знают в СБУ, в ГПУ, в МВД и Нацполиции.

При этом, он убежден, что обсудить проблему необходимо и в парламенте, и на заседании СНБО, как того требуют местные активисты. Ведь в 2014 году область только чудом не стала еще одним оплотом сепаратизма, а спустя четыре года город зачищают от всего, что может сопротивляться и действовать. «Без системного решения и общенационального обсуждения этой проблемы, мы потеряем город окончательно. Но не потому что он не наш, а потому что наши оттуда либо уедут, либо замолчат», - считает он.

Впрочем, по его словам, учитывая приближение выборов, ожидать, что в ближайшее время в Одессе что-либо кардинально изменится, не стоит.

В свою очередь, народный депутат Игорь Луценко убежден, что по ситуации в Одессе необходимо применять чрезвычайные меры. Ведь, по его мнению, происходящее в городе может быть спланированной «деятельностью» для дестабилизации ситуации не только в городе, но и на юге Украины в целом.

По словам лидера общественной организации «Небайдужі» Сергея Стерненко, нападение в 2018 году более, чем на четыре десятка публичных людей не может быть случайностью. «Это может свидетельствовать о том, что такие нападения связаны между собой и объединены одной какой-то целью, одним мотивом. Не исключено, что за этим стоит одна и та же группа лиц», - предположил активист.

Свою точку зрения высказал и крымский журналист, заместитель гендиректора крымско-татарского телеканала АТR Айдер Муджабаев: «Серийные покушения на проукраинских общественных деятелей в Одессе, на мой взгляд, — это не какие-то частные случаи, а системный террор, подогреваемый страной-оккупантом через своих людей в Украине. В «случайные совпадения» в таких делах я давно не верю. И Одесса — это просто такой концентрат приложения оккупантами пророссийских сил в гибридной войне. Террор против ярко выраженных проукраинских граждан, ветеранов, волонтеров во всех регионах страны, особенно в восточных и южных, будет расширяться, если его не остановить. Это — реализация плана наведения хаоса в Украине до выборов и подготовки путча после, когда/если победит не устраивающий Кремль кандидат».

По его словам, Одессу раскачивают целенаправленно, и после 2014 года вариант реванша через Южную Пальмиру всерьез рассматривается в Кремле и готовится, в том числе, под выборы в Украине.

Зачистка активистов создает атмосферу страха. Молчаливо потворствуя этому, правоохранительные органы Украины создают угрозу получить на юге страны очередную «народную республику»…

Лариса Козовая