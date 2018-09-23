Экс-замглавы Одесской ОГА: в Михайлика стреляли из револьвера калибра 5,6 мм

Пострадавший потерял очень много крови и пережил клиническую смерть.

Одесская журналистка, экс-заместитель главы Одесской ОГА Зоя Казанжи рассказала некоторые подробности покушения на активиста Олега Михайлика. По ее словам, в мужчину стреляли из револьвера.

Читайте такжеПеред покушением на убийство активистами Миша требовал отставки одесских силовиков

«Вчера, около 23 часов, Олег был доставлен в клиническую больницу №1 города Одессы (Еврейская больница, более у нас известная) с проникающим огнестрельным ранением левой половины грудной клетки и плеча. Стреляли из револьвера. 5,6 мм - предварительно калибр оружия. Это было нападение. Осознанное и не случайное», - написала она в Facebook.

По словам Казанжи, Олег потерял очень много крови - до 2 литров, и пережил клиническую смерть.

Как рассказала журналистка, утром у Олега находились его жена и следователь. Пострадавший давал показания.

«Подчеркну еще, что нападение произошло возле дома Олега, это почти рядом с областным управлением МВД. В полиции сообщили, что эксперты свое дело сделали на месте преступления. Гильзы не нашли. Хочется верить, потому что коммунальные службы утром все тщательно убрали. Также в полиции сообщили, что снимут видео с камер наблюдения. Это центр города, там камер понатыкано везде. Будем надеяться, что они не все одновременно сломались», - отметила Казанжи.

Напомним, в субботу, 22 сентября, на улице Осипова в Одессе неизвестный выстрелил в активиста Олега Михайлика. Его в критическом состоянии доставили в больницу, где медикам пришлось бороться за его жизнь. Полиция квалифицировала нападение на Михайлика как покушение на убийство.

23 сентября состояние Михайлка стабилизировалось, он пришел в себя. Пострадавшему оказали охрану.