Боевики на Донбассе создают собственные реестры прав собственности на недвижимость

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

«По оперативной информации, в среде террористической организации «ДНР» планируется создание так называемого бюро технической инвентаризации «ДНР» для создания реестров прав собственности на недвижимость, которое будет подконтрольно так называемому «министерству строительства и ЖКХ» «Донецкой народной республики», - сказал Полевой.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 декабря, из Крыма и зоны АТО в другие регионы переселено уже более 614 тысяч человек.