В зоне АТО за сутки ранены 3 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

"Всего за минувшие сутки ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал Полевой.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО сложная: утром боевики обстреляли военных и напали на блокпостПо его словам, фактов применения со стороны боевиков тяжелого оружия не зафиксированно.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики обстреляли позиции украинских военных возле аэропорта Донецка и Николаевки.