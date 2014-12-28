В зоне АТО за сутки ранены 3 военных
13:12, 28 декабря 2014Общество
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В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки получили ранения трое украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.
"Всего за минувшие сутки ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал Полевой.
Читайте такжеСитуация в зоне АТО сложная: утром боевики обстреляли военных и напали на блокпостПо его словам, фактов применения со стороны боевиков тяжелого оружия не зафиксированно.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики обстреляли позиции украинских военных возле аэропорта Донецка и Николаевки.
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