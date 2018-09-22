Историк предупредил об опасности кровавых провокаций со стороны УПЦ МП

По мнению историка, Московский патриархат "нагнетает относительно того, что придут после Томоса бандеровцы, всех повесят, но вынесут нас из лавры только в гробах".

Россия готова устраивать кровавые провокации в Украине, чтобы помешать созданию единой украинской поместной церкви и выставить Московский патриархат в роли "жертвы".

Такое мнение высказал известный блогер и историк Юрий Гудименко. По его словам, УПЦ МП сегодня занимается нагнетанием ситуации, передает «Обозреватель».

"За Московским патриархатом в Украине есть одна очень мощная сила, она называется Российская Федерация... Мое личное мнение, что они будут делать провокации и стараться пролить кровь. Мы сейчас уже это видим понемногу", — отметил историк.

Читайте такжеПорошенко: после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций

По мнению Гудыменко, Московский патриархат "нагнетает относительно того, что придут после Томоса бандеровцы, всех повесят, но вынесут нас из лавры только в гробах".

Блогер привел очень простой пример" того, как Московский патриархат использует в своих интересах роль "жертвы". Он напомнил о громком "деле пономарей" 2010 года.

"В Запорожье когда-то произошел взрыв в церкви Московского патриархата. Произошел очень и очень вовремя для той же УПЦ МП. Церковь была очень старая, была очень дорогая земля, и УПЦ МП нужно было не мало денег, чтобы эту церковь восстановить... Как только произошел взрыв и погибла старая женщина, сразу побежали меценаты, принесли деньги, и они там построили новую красивую церковь. Местный владыка купил себе новую машину и сразу же вырос уровень религиозности. Московский патриархат сразу стал "жертвой", — рассказал Гудименко.

"Кстати, взрывников не нашли — тех, кто это действительно сделал, а посадили тогда нескольких ребят, которые там были пономарями. Это известное "дело пономарей". Им дали 15 лет (после Революции Достоинства осужденных оправдали. — Ред.). Хотя были 100% доказательств алиби, что они там вообще не присутствовали", — добавил он.