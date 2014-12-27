В Украине появится российский оппозиционный телеканал "Дождь"

Решение о признании российского телеканала «Дождь» таким, что отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, принято на заседании регуляторного органа 24 декабря.

С соответствующим обращением к Национальной совету по вопросам телевидения и радиовещания обратился сам телеканал.

"Проведенный мониторинг не зафиксировал в эфире этого канала контента, что не отвечал бы требованиям украинского законодательства. Кроме того, ООО «Телеканал «Дождь» гарантирует соблюдение отечественного законодательства", - отмечается в сообщении.

Язык программы - русский, способ распространения сигнала - кодированный.