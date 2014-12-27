В Украине появится российский оппозиционный телеканал "Дождь"
21:49, 27 декабря 2014Общество
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Проведенный мониторинг не зафиксировал в эфире контента, который не отвечал бы требованиям украинского законодательства.
"Дождь" начнет трансляцию в Украине / Russian Look
Решение о признании российского телеканала «Дождь» таким, что отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, принято на заседании регуляторного органа 24 декабря.
С соответствующим обращением к Национальной совету по вопросам телевидения и радиовещания обратился сам телеканал.
"Проведенный мониторинг не зафиксировал в эфире этого канала контента, что не отвечал бы требованиям украинского законодательства. Кроме того, ООО «Телеканал «Дождь» гарантирует соблюдение отечественного законодательства", - отмечается в сообщении.
Язык программы - русский, способ распространения сигнала - кодированный.
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