В Украине представители ряда профессий могут зарабатывать больше, чем в соседних странах – эксперт
Украинцы, которые ищут возможность трудоустроиться за рубежом, должны понимать, что на родине их перспективы карьерного роста гораздо выше.
Об этом рассказала эксперт по трудоустройству Надежда Шевченко. По ее мнению, в Украине люди также могут хорошо зарабатывать, передает «Обозреватель».
На вопрос о преимуществах трудоустройства в Украине и за рубежом, эксперт ответила: "Смотря о каких специальностях мы говорим. Если переводить зарплату в евро — конечно, в Украине она намного ниже. Если говорить о возможности карьерного роста и движение от низшего ранга должностей до топ-менеджмента, в Украине хорошие перспективы для всех молодых специалистов".
Шевченко также заявила, что в Украине представители ряда профессий могут зарабатывать даже больше, чем в соседних странах.
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"Конечно, это возможно. Дело в том, что есть некоторые рынки, которые в Украине более развиты. Поэтому у нас на этих рынках зарплаты выше. Например, сельскохозяйственные рынки, промышленное производство. Здесь заработная плата в Украине выше, чем в Молдове, Румынии, Беларуси, но только потому, что там эти профессии и должности не так востребованы, нет такого спроса, как в Украине", — рассказала она.
Выбирая профессию, эксперт посоветовала украинцам идти в IT-сферу.
"Сфера IT и другие сферы, которые дают стабильные показатели в развитии рынка и роста заработных плат, будут более конкурентными", — пояснила она.
"Надо стараться найти профессию не узкого профиля, а широкого формата, где свою компетенцию можно применить в различных сферах. Например, не изучать конкретику — автоматизацию какой-то линии, а изучать автоматизацию глобально на разных процессах", — добавила эксперт.