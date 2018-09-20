В Украине представители ряда профессий могут зарабатывать больше, чем в соседних странах – эксперт

Дело в том, что есть некоторые рынки, которые в Украине более развиты, пояснила эксперт по трудоустройству.

Украинцы, которые ищут возможность трудоустроиться за рубежом, должны понимать, что на родине их перспективы карьерного роста гораздо выше.

Об этом рассказала эксперт по трудоустройству Надежда Шевченко. По ее мнению, в Украине люди также могут хорошо зарабатывать, передает «Обозреватель».

На вопрос о преимуществах трудоустройства в Украине и за рубежом, эксперт ответила: "Смотря о каких специальностях мы говорим. Если переводить зарплату в евро — конечно, в Украине она намного ниже. Если говорить о возможности карьерного роста и движение от низшего ранга должностей до топ-менеджмента, в Украине хорошие перспективы для всех молодых специалистов".

Шевченко также заявила, что в Украине представители ряда профессий могут зарабатывать даже больше, чем в соседних странах.

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"Конечно, это возможно. Дело в том, что есть некоторые рынки, которые в Украине более развиты. Поэтому у нас на этих рынках зарплаты выше. Например, сельскохозяйственные рынки, промышленное производство. Здесь заработная плата в Украине выше, чем в Молдове, Румынии, Беларуси, но только потому, что там эти профессии и должности не так востребованы, нет такого спроса, как в Украине", — рассказала она.

Выбирая профессию, эксперт посоветовала украинцам идти в IT-сферу.

"Сфера IT и другие сферы, которые дают стабильные показатели в развитии рынка и роста заработных плат, будут более конкурентными", — пояснила она.

"Надо стараться найти профессию не узкого профиля, а широкого формата, где свою компетенцию можно применить в различных сферах. Например, не изучать конкретику — автоматизацию какой-то линии, а изучать автоматизацию глобально на разных процессах", — добавила эксперт.