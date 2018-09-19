С СИЗО Николаева выпустили добровольца Тимарова, экстрадиции которого требовала Россия

Россия не предоставила доказательств вины Тимарова по инкриминируемому ему обвинению, поэтому генпрокурор принял решение о снятии с него ареста.

Сегодня, 19 сентября, из ГУ «Николаевский следственный изолятор» освободили гражданина Российской Федерации Мовла Тимарова, с которого, по согласованию генерального прокурора Украины Юрия Луценко, был снят экстрадиционный арест.

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Об этом сообщает УНИАН. По словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, который присутствовал при освобождении, российская сторона не предоставила доказательств вины Тимарова по инкриминируемому ему уголовному делу, поэтому генпрокурором было принято решение о снятии с него ареста.

Сейчас освобожденный из следственного изолятора россиянин намерен остаться проживать в Украине и надеется на получение статуса беженца.

Тимаров был вынужден покинуть Россию в 2007 году из-за политических взглядов и уголовного преследования по статье о незаконном обороте наркотических средств. Он считает уголовное дело против себя сфальсифицированным и не признает вину.

Тимаров участвовал в АТО и воевал на стороне украинских военных в составе батальона Шейха Мансура.

В июне по решению Ленинского районного суда Николаева чеченца арестовали по экстрадиционному запросу России.