Нардеп Дейдей утратил орден "За мужество", который дал ему Порошенко в 2014 году

Соответствующее сообщение размещено в «Урядовом курьере».

Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Евгений Дейдей потерял полученный в 2014 году орден "За мужество" III степени.

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Соответствующее сообщение об утере государственной награды напечатано в сегодняшнем выпуске официального издания «Урядовый курьер» (№175 (6291)).

Считать утерянным орден "За мужество" III степени вместе с орденской книжкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич согласно указу президента Украины №631 от 3 августа 2014 года", - говорится в сообщении.