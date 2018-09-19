Нардеп Дейдей утратил орден "За мужество", который дал ему Порошенко в 2014 году
13:54, 19 сентября 2018Общество
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Соответствующее сообщение размещено в «Урядовом курьере».
Дейдей потерял орден "За мужество" \ фото УНИАН
Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Евгений Дейдей потерял полученный в 2014 году орден "За мужество" III степени.
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Соответствующее сообщение об утере государственной награды напечатано в сегодняшнем выпуске официального издания «Урядовый курьер» (№175 (6291)).
Считать утерянным орден "За мужество" III степени вместе с орденской книжкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич согласно указу президента Украины №631 от 3 августа 2014 года", - говорится в сообщении.
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