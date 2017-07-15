Обстрелов в районе Авдеевки, где был в пятницу ранен нардеп Дейдей, не было - СМИ

На Авдеевском направления в момент ранения депутата Евгения Дейдея не было зафиксировано никаких обстрелов ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах, пишет "Украинская правда" со ссылкой на военных, которые несут службу на указанном участке фронта, а также пресс-центр штаба АТО.

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"14 июля в период до 21:30 никаких обстрелов в районе Авдеевки зафиксировано не было. Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи "промзоны". То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было", - сообщили военные, фиксирующие обстрелы.

В свою очередь начальник пресс-центра АТО Вячеслав Петровский также сообщил, что улицы Авдеевки не обстреливались. "14 июля в течение всего дня обстрелов жилых кварталов Авдеевки не было", - отметил он.

При этом депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в своем посте в Facebook утверждает, что Дейдей был ранен миной. В предыдущих сообщениях Мосийчук утверждал, что депутат был ранен в "промзоне" Авдеевки.

По информации "Украинской правды", сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки, что не является передовой линией, однако туда действительно долетают вражеские мины. "В таком случае правоохранительные органы и штаб АТО всегда характеризуют это как обстрел жилых кварталов города", - пишет издание.

Обстрел жилых кварталов минами, что считается тяжелым оружием, является чрезвычайным событием, поэтому всегда сообщение об этом можно найти либо на странице пресс-центра АТО, либо на странице главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, или же у спикера полиции Донецкой области Натальи Шиман, или у главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского.

Как объяснила изданию Наталья Шиман, полиция пытается информировать об обстреле и нанесении вреда домам или же в случае жертв среди мирного населения.

"Мы всегда информируем о тяжелых последствиях обстрелов как разрушение или жертвы среди мирного населения. В пятницу мы не фиксировали существенных разрушений в жилых кварталах", - сообщила она.

По информации УП, Дейдей приехал в Авдеевку в полк "Киев". В пятницу около 17 часов он находился в переулке Школьном в Старой Авдеевке. Там он якобы и получил ранение. О ранении информация различается: с 17:20 до 18:30.

По информации источников "Украинской правды", которые знакомы с делом, он утверждает, что услышал взрыв, а что дальше с ним происходило, не знает. Он также не знает, кто доставил его в больницу в Покровске. Журналисты издания пытались дозвониться до Дейдея, чтобы от него узнать, что произошло, однако он не брал трубку и не отвечал на смс.

В то же время, по информации УП, Дейдей позвонил в свой батальон после 17 часов и сказал, что получил ранения, на место приехал автомобиль батальона, в котором была медсестра. Она увидела повязку на его ноге. После этого Дейдея доставили к военным врачам в Авдеевке. Там ему оказали первую медицинскую помощь, сделали рентген и отправили его в больницу в Покровске.

По информации источников УП, диагноз, который врачи поставили Дейдею: огнестрельное осколочное сквозное ранение мягких тканей.

Как сообщал УНИАН, что 14 июля в районе прифронтовой Авдеевки народный депутат Евгений Дейдей получил ранение в ногу. Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту ранения нардепа. Также сообщалось, что Дейдей был эвакуирован на вертолете в Днепр.

Отметим, несколькими днями ранее Верховная Рада Украины рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.

Нардепа обвинили в незаконном обогащении на сумму почти 5 миллионов гривень. В частности, прокуратурой были предоставлены доказательства того, что жена Дейдея не брала взаймы 3,5 миллиона гривень у бизнесмена Линчевского, хотя такие данные значатся в декларации.

Однако, регламентный комитет ВРУ, а позже и парламентарии признали представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея недостаточно обоснованным. "За" снятие неприкосновенности с Дейдея проголосовали лишь 192 народных депутата.