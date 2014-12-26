В Лефортовский суд Москвы доставили украинского режиссера Сенцова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Олега Сенцова привели в зал суда вооруженные конвоиры со служебным псом.

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Поддержать режиссера пришли около 10 россиян, которые приветствовали его аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, в мае сотрудники ФСБ задержали в Симферополе украинского режиссера Сенцова и нескольких других граждан Украины. Их обвиняют в подготовке терактов в Крыму.

29 сентября Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление о продлении ареста Олега Сенцова на 3 месяца – до 11 января 2015 года.

В декабре в Генеральной прокуратуре России заявили, что арестованные ФСБ РФ в Крыму Олег Сенцов и Александр Кольченко являются гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.