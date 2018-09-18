НАПК вынесло предписание Кернесу

Агентство требует от Кернеса разобраться с нарушениями в горсовете по декларированию доходов чиновников.

Национальное агентство по предотвращению коррупции вынесло предписание городскому голове Харькова Геннадию Кернесу.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Согласно сообщению, НАПК на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона мэру Харькова Кернесу.

Предписание внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» в городском совете Харькова, проведенной с 1 по 30 августа в соответствии с Порядком проведения проверок Национальным агентством.

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«Национальное агентство установило нарушение требований части второй статьи 49 Закона Украины «О предотвращении коррупции» в части неосуществления проверки должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета факта представления 18 субъектами декларирования, работающими (работавшими) в Харьковском городском совете, декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и соответственно несообщения Национальному агентству о случаях непредставления и несвоевременного представления таких деклараций», - говорится в сообщении.

Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета требований части второй статьи 49 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и по результатам служебного расследования принять меры в установленном законом порядке.

Отмечается, что предписание НАПК является обязательным к исполнению.