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НАПК вынесло предписание Кернесу

11:09, 18 сентября 2018
Общество
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Предписание НАЗК являются обязательными к исполнению / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Согласно сообщению, НАПК на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона мэру Харькова Кернесу.

Предписание внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» в городском совете Харькова, проведенной с 1 по 30 августа в соответствии с Порядком проведения проверок Национальным агентством.

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«Национальное агентство установило нарушение требований части второй статьи 49 Закона Украины «О предотвращении коррупции» в части неосуществления проверки должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета факта представления 18 субъектами декларирования, работающими (работавшими) в Харьковском городском совете, декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и соответственно несообщения Национальному агентству о случаях непредставления и несвоевременного представления таких деклараций», - говорится в сообщении.

Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета требований части второй статьи 49 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и по результатам служебного расследования принять меры в установленном законом порядке.

Отмечается, что предписание НАПК является обязательным к исполнению.

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Теги: #Кернес#работа НАПК