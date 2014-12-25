Во Львове выделили землю под строительство жилья для участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения сегодня во время внеочередной сессии Львовского городского совета проголосовали 62 депутата.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что земельный участок площадью 0,6 га для строительства жилья для участников АТО выделили в городе Львове на улице Под Голоском, 62.

„Земля ориентировочно может быть выделена окончательно где-то через два месяца. После этого будет процесс проектирования домов. Я думаю, что в сжатые сроки строительство может начаться через полгода», - объяснил начальник управления природных ресурсов и регулирования земельных отношений Львовского городского совета Сергей Коровайник.

«Мы проголосовали постановление о выделении земельного участка для строительства жилья для наших воинов, воюющих сегодня на востоке. Многие говорят о поддержке, а мы во Львове делаем это реально”, - заявил Садовый.

Читайте такжеКиевсовет выделил около 11 га земли в Быковне для киевлян-участников АТООн также отметил: "Что касается Героев, погибших на Майдане, то члены семей, оставшихся без кормильцев, получат четыре жилища. Еще четыре семьи ребят, погибших на востоке, получат квартиры. Это уже моя проблема, как я это сделаю, но они их получат".

Справка УНИАН. По состоянию на 25 декабря, на квартирный учет поставлено 105 участников антитеррористической операции и 10 семей погибших участников АТО.