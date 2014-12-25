В Станице Луганской на гранате подорвался мирный житель

Как сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, «за минувшие сутки на контролируемой Украиной территории Луганской области, к сожалению, не обошлось без пострадавших среди мирного населения - в Станице Луганской на гранате подорвался 45-летний житель».

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Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружили в его же автомобиле на одной из улиц райцентра. По предварительным данным, мужчина осматривал или пытался разобрать найденную гранату, которая взорвалась.

По данным пресс-службы, это уже второй такой случай в Станице - днем ранее на гранате РГД-5 здесь подорвались двое местных мужчин, один из которых погиб на месте, а второй попал в больницу.