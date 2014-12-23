На Луганщине боевики увеличивают количество обстрелов - Москаль

Как говорится в сообщении пресс-службы губернатора, террористы снова увеличивают огневую агрессию против контролируемой Украиной территории области.

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За 22 декабря было зафиксировано 11 обстрелов (21 декабря - 8 обстрелов) из минометов, автоматических гранатометов, противотанковых управляемых ракет, артиллерии и стрелкового оружия.

Мины, гранаты и артиллерийские снаряды взрывались на территории населенных пунктов Крымское, Счастье, Чернухино, Станица Луганская. Минувшей ночью разведывательно-диверсионные группы боевиков вплотную приближались к позициям украинских силовиков на окраине Крымского, между двумя сторонами происходили огневые контакты. Раненых и погибших с украинской стороны нет.

Москаль также отмечает, что ночью террористы начали оттягивать боевую технику (автомобили и танки) с передовой в сторону Луганска. Сегодня около 9.00 утра на окраине Крымского были зафиксированы обстрелы из автоматического оружия. По состоянию на утро вторника, 23 декабря, в Станице тихо. Информации о жертвах или раненых среди мирного населения нет.