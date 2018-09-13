В СБУ видео с "фигурантом дела Бабченко" назвали фейком

Вечером 12 сентября в сети появилось видео, на котором человек, назвавший себя Вячеславом Пивоварником – фигурантом "дела Бабченко", заявил, что он является агентом СБУ.

Служба безопасности Украины называет фейковым видеообращение Вячеслава Пивоварника, который назвал себя фигурантом "дела Бабченко" и заявил, что он является агентом СБУ.

Об этом "Украинской правде" сообщила 13 сентября пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Это фейк. Человек с территории Российской Федерации заявляет, что она агент СБУ. Вас это ни на что не наталкивает? Это фейк, полностью не соответствующий действительности", - сказала она.

На вопрос, является ли человек, зафиксированный на видео, действительно тем Пивоварником – заказчиком из фонда Путина, на которого указывал обвиненный в организации "убийства" Бабченко Борис Герман, Гитлянская сказала:

"Я не могу его идентифицировать. Думаю, что для того, чтобы говорить, реальный это человек или нереальный, надо провести какую-то экспертизу. Но я могу точно сказать: то, что говорит этот человек, похожий на Пивоварника, – не соответствует действительности".

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На вопрос, будет ли такая экспертиза проведена, пресс-секретарь СБУ сказала:

"Зачем проводить экспертизу фейковых видео с фейковыми цитатами?"

На ремарку УП, может ли это быть важно для установления личности и ее местонахождения, Гитлянская ответила:

"Это не моя компетенция отвечать на такие вопросы. На это может ответить только следователь по делу".

Напомним, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Организатором "убийства" Бабченко назвали Бориса Германа, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.

31 мая суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. Тогда Герман и назвал заказчика из фонда Путина, то есть Пивоварника.

Позже Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговороворганизатора убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа с другими организаторами – Вячеславом Пивоварником и неизвестным свидетелем.

Голосеевский райсуд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы.

Вечером 12 сентября в сети появилось видео, на котором человек, назвавший себя Вячеславом Пивоварником – фигурантом "дела Бабченко", заявил, что он является агентом СБУ.

Вечером 12 сентября в сети появилось видео, на котором мужчина, который назвал себя Вячеславом Пивоварником — фигурантом "дела Бабченка", заявил, что он является агентом СБУ.