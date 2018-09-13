Экс-бойцы "Торнадо" без помех могли выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО - Матиос

Также Анатолий Матиос рассказал о сотрудниках Лукьяновского СИЗО, которые за 1,5 года не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска.

Экс-бойцы "Торнадо", которые устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, имели магнитные карточки, которые позволяли им выходить на улицу.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"У всех "торнадовцов" были магнитные карточки, которые позволяли им выйти на улицу. Не только ключи, а магнитные карточки… На улицу Дегтяревскую. Когда мы попытались (пройти при помощи карточек, - ред.) – все двери открывались, все вышли", - сказал он.

Также Матиос рассказал о сотрудниках Лукьяновского СИЗО, которые за 1,5 года не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска.

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"Мы установили лиц в Киевском изоляторе, которые за весь период, а это 1,5 года пребывания, не было проведено в камере "Торнадо" ни одного обыска, которые предусмотрены еженедельно для того, чтобы найти запрещенные вещи и предметы… А если есть данные, что там есть запрещенные предметы, необходимо проводить так называемый "шмон", то есть обыск, с установлением всех мест, где они могут находиться", - рассказал он.

Кроме того, он добавил, что после задержания "торнадовцов" в киевском СИЗО вследствие одного из обысков было найдено 142 телефона.

Как сообщал УНИАН, 9 августа бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере.

По данным Минюста, осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Вследствие сопротивления травмирован работник уголовно-исполнительной службы. В Минюсте заявили, что для стабилизации ситуации «трех человек вывезли из СИЗО, других лиц, которые остались, поместили в карцер».

Впоследствии правоохранители все же провели обыски в камерах бывших бойцов роты МВД "Торнадо" – там были найдены запрещенные предметы, в частности – холодное оружие, дорогой алкоголь и флаг со свастикой.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений при исполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - до 9 лет, Даниил Ляшук - до 10 лет заключения. Также они лишены специальных полицейских званий. Илья Холод приговорен к 9,5 годам заключения, Анатолий Пломадяла - до 8 лет, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук - до 9 лет.

Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен содержания под стражей на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш осужденные к условному сроку наказания на 2 года и им также изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.