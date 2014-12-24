Взрыв на железнодорожных путях в Одессе классифицирован как теракт
21:18, 24 декабря 2014Общество
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В Одессе взрыв на железнодорожных путях классифицирован как террористический акт.
Взрыв на железнодорожных путях квалифицировали как теракт / фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МВД на Одесской железной дороге, по данному факту начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт"). Материалы будут переданы в СБУ в Одесской области.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе около 10.00 при прохождении грузового поезда в районе станции "Застава-1" произошел взрыв. Схода поезда с путей не произошло. В результате взрыва разорвало шпалу и рельсу. Пострадавших нет. По предварительным данным, неизвестные заложили на путях взрывное устройство.
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