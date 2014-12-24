В Одессе под идущим поездом взорвали железную дорогу

В Одессе на железнодорожных путях во время прохождения поезда произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МВД на одесской железной дороге, 24 декабря около 10.00 при прохождении грузового поезда в районе станции «Застава-1» произошел взрыв.

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«Схождения поезда с путей не произошло. В результате взрыва разорвало шпалу и рельсу. Пострадавших нет. По предварительным данным, неизвестные заложили на путях взрывное устройство», - сообщили в пресс-службе.

На месте взрыва образовалась воронка глубиной около 1 метра. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и эксперты.

Напомним, в Одессе и области активно действуют диверсионные группы, которые занимаются подготовкой терактов в разных частях города и на железнодорожных путях. Служба безопасности регулярно отчитывается о задержании диверсантов, в частности в октябре была уничтожена экстремистская группа, которая по заданию спецслужб РФ должна была устроить ряд террористических актов и организовать акции протеста, передает ТСН. Уже в декабре СБУ предупредила аналогичную ситуацию, над которой работала другая группа.

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Несмотря на работу СБУ, взрывы в регионе стали частым явлением. В сентябре преступники взорвали железнодорожные пути, но это не нанесло ущерба деятельности железной дороги. В октябре молодой мужчина подорвал гранату в одесском баре - три человека пострадали. В декабре уже трижды Одесса вздрагивала от взрывов - в магазине патриотических товаров, в волонтерском центре, который оказывает помощь бойцам АТО, и у штаба Совета общественной безопасности, который связывают с Евромайданом.