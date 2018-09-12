Lexus снял рекламу в центре Киева

На видео наложена графика, которая превращает киевские локации в футуристический город.

Автомобильная компания Lexus сняла рекламный ролик в Киеве.

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На кадрах ролика можно увидеть улицы Подола, Почтовый и Софийскую площадь, а также Крещатик. На видео наложена графика, которая превращает киевские локации в футуристический город, передает Громадське.

Режиссером ролика стал Люк Хуксхем. Спецэффектами занималась украинская продакшн-студия Radioaktive Film, известная работой над рекламными роликами и клипами для исполнителей Coldplay, Hurts и других.

В съемках приняли участие танцоры украинского коллектива Apache Crew.

Как сообщал УНИАН, в апреле режиссер ленты «Величайший шоумен» снял рекламу Schweppes в Киеве. Ранее в столице Украины свои рекламные ролики сняли бренд Diesel и Apple.