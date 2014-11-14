Боевики продолжают усиливать позиции в Донецке и Макеевке

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Фактически все «внутренние» блок-посты в данных районах сняты, личный состав переброшен «на передовую».

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Такая же ситуация наблюдается в районе н.п.Макеевка. Также на северо-восточных окраинах Макеевки противник оборудовал огневые позиции для артиллерии, однако сами артиллерийские подразделения находятся в глубине обороны противника и выдвигаются вперёд только для нанесения огневых ударов, после чего отводятся. В нанесении ударов участвует до 2-3 огневых подразделений (батарей) ствольной и реактивной артиллерии.