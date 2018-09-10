Жуткое ДТП в Харькове: в автошколе, где училась Зайцева, прошли обыски

У "Транстура" изъяли документы за осень 2015 года - период, когда там училась Елена Зайцева.

В автошколе, где училась подозреваемая в смертельной аварии на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева, провели обыски, изъяв документацию за период ее обучения - октябрь-ноябрь 2015 года.

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Известно, что в автошколе Зайцева училась со второго октября по 27 ноября, а 5 декабря получила права. Следователи сомневаются в том, что подозреваемая в ДТП посещала автокурсы, ведь по данным Государственной миграционной службы, с 8 по 11 октября она находилась за пределами Украины, передает KHARKIV Today.

Во время обысков изъяты протокол экзаменационной комиссии группы № 41, а также банковские выписки автошколы за период до декабря. Суд наложил арест на документы, хотя представители автошколы возражали.

Автошкола работает в штатном режиме. "Да, занятия проходят после обысков. Директору плохо стало, ее скорая увезла", - сообщили в автошколе.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.