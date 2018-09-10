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Стало известно, кто будет представлять Украину на детском Евровидении (видео)

13:52, 10 сентября 2018
Общество
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В 2017 году представительница Украины одержала победу на «Черноморских играх» в категории «Девушки (младшая группа)», а в 2018 – в секции «Девушки (средняя группа)».

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Победителя определяли среди 10 финалистов по результатам оценки жюри и с учетом совещательного голоса от зрителей, которые голосовали онлайн.

2 августа общественный вещатель сообщил, что несмотря на недофинансирование, Украина все же примет участие в «Детском Евровидении-2018».

В этом году конкурс состоится 25 ноября в Минске.

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Теги: #Евровидение