Украина впервые не поедет на детское Евровидение: не хватает денег

В ноябре 2018 года конкурс состоится в Минске (Беларусь).

Представитель от Украины не будет принимать участия в международном детском песенном конкурсе «Евровидение» из-за критического недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом сообщает UA: Общественное.

«Участие в Детском Евровидении предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос Европейского вещательного союза – организатора конкурса – за участие в соревновании», – отмечает компания.

«В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», – добавляет она.

В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено лишь 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года.

Это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», где говорится о том, что бюджет НОТУ должна составлять 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

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«Критическая ситуация незаконного недофинансирование не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимую модернизацию всех региональных и всеукраинских теле - и радиоканалов Общественного», – заявляет компания.

«Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года; около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю», – уточняет она.

Детский песенный конкурс Евровидение – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.

В ноябре 2018 года конкурс состоится в Минске (Беларусь).

Украина принимала участие в соревнованиях с 2006 года – и впервые за историю конкурса вынуждена отказаться от участия, отмечает НОТУ.