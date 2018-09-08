Днепр празднует День города

Президент Петр Порошенко поблагодарил днепрян, которые весной 2014 года «сломали российский план по расчленению и уничтожению Украины».

Днепр сегодня празднует День города.

Как передает корреспондент УНИАН, традиционно торжества начались с церемонии возложения цветов к памятнику почетному гражданину Днепра Александру Полю и вручения благодарностей городского головы, грамот облгосадминистрации и облсовета горожанам за значительный вклад в развитии города.

Президент Петр Порошенко поздравил жителей Днепра с Днем города. Об этом он написал в Twitter.

«Искренне поздравляю днепрян с Днем города! Жители Днепра, наследники героев-казаков, весной 2014 стали на защиту независимой Украины и вместе сломали российский план расчленения и уничтожения Украины», - отметил президент.

Он поблагодарил днепрян за мужество и патриотизм.

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К празднику в мэрии подготовили немало разнообразных мероприятий. Всего будет открыто 19 локаций с фестивалями, соревнованиями и концертами. В центре Днепра на площади Героев Майдана уже проходит концерт в рамках арт-проекта «Битва хоров», в котором примут участие 13 коллективов. Также здесь пройдет всеукраинский фестиваль духовых оркестров Dnipro Spirit of orchestras, который начнется масштабным дефиле военных оркестров.

Самым масштабным событием станет карнавальное шествие «I love Днипро». Это - новая традиция в праздновании Дня города. Впервые карнавал устроили в прошлом году. В этом году в шествии ожидается рекордное количество людей - около 10 тыс. Во время карнавала на площадке возле цирка состоится торжественное развертывание огромного флага города размером 12х18 м.

В этом году на средства городского бюджета для участников карнавала предусмотрены призы: 50 тыс. грн - лучшей карнавальной колонне; 50 тыс. грн - лучшей подвижной платформе, 10 тыс. грн - за лучший карнавальный костюм.

На Фестивальном причале состоится открытый чемпионат мира по стронгмену - Arnold Amateur Srongman World Championship 2019 (USA). Главный рефери - самый сильный человек мира Василий Вирастюк. В чемпионате примут участие гости из Беларуси, Словакии, Польши, Латвии.

Во время гастрономического фестиваля планируется установить два рекорда Украины. Кулинары приготовят сэндвич-великан размером 9 кв. м, а из 120 различных продуктов создадут трехметровую тарелку закусок к пиву.

Также в День города будет немало детских программ и семейных фестивалей с музыкой, пением, кулинарными воркшопами и даже барбекю-батлом.

Вечером днепряне могут посетить концерты французского диско-дуэта Ottawan, группы «СКАЙ» и Тины Кароль.

Согласно информации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, в праздновании Дня города примут участие до 200 тыс. человек. Общественный порядок в местах проведения массовых мероприятий будут обеспечивать 740 полицейских и военных Национальной гвардии.