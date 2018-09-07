На 116-й день голодовки Сенцова активисты провели пикеты у администрации Путина

Акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова активисты в России планируют сделать постоянной.

6 сентября активисты пришли к администрации президента РФ с табличками "Сенцов 116", чтобы поддержать украинского политзаключенного Олега Сенцова, сообщает "Новая газета".

Организатором выступила педагог-психолог Юлия Самойлова. Она сказала, что планирует сделать акцию постоянной. "Если после их плакатов хотя бы несколько человек залезут в интернет и посмотрят, кто такой Олег Сенцов и за что он сидит, то это будет уже неплохо", – подчеркнула Самойлова. Активисты разбились на небольшие группы и поочередно сменяли друг друга, чтобы держать плакаты.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил.