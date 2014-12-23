Минобразования опровергло возврат лицензии частному вузу Поплавского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит.

“Суд ничего не восстановил... Я видел из прессы, что он приостановил действие нашей Аккредитационной комиссии по прекращению лицензии до тех пор, пока кто-то там не разберется”, - сказал министр, отметив, что в МОН не поступало соответствующее судебное решение.

Он также сообщил, что сегодня по этому делу должно состояться очередное судебное заседание.

“Это дело в процессе”, - сказал Квит.

Читайте такжеПоплавский зарабатывает ежегодно более 20 млн гривен на схеме с «клоном» госуниверситета – СМИНа вопрос журналистов, имел ли он разговор с учредителем вуза Михаилом Поплавским, министр ответил: “Да, у нас, конечно, был диалог, и мы договорились, что он придет на очередное заседание Аккредитационной комиссии с ректором этого университета, которого мы пока не смогли найти, и они вместе нам докажут, что этот университет существует”, - сказал Квит.

Он сказал, что очередное заседание Аккредитационной комиссии может состояться уже в январе 2015 года.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что 18 декабря Окружной админсуд Киева прекратил решение Минобразования относительно аннулирования лицензии частного вуза «Киевский университет культуры».

Как сообщал УНИАН, Аккредитационная комиссия при Министерстве образования и науки 25 ноября аннулировала лицензию частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры", решение было принято единогласно. Вуз был "клоном" Киевского государственного национального университета культуры и искусств.

26 ноября Квит сообщил, что МОН передаст в Генеральную прокуратуру материалы дела относительно "Киевского университета культуры", учредителями которого являются ректор Михаил Поплавский и его сын.

1 декабря заместитель министра образования и науки Украины Андрей Гевко заявил, что Генеральная прокуратура начала рассмотрение материалов дела относительно частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры".