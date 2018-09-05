РФ отказалась забрать своих граждан в обмен на украинских политзаключенных

Российские представители заявили, что "РФ не имеет отношения к конфликту, и нас там нет", сообщила Геращенко.

Представители Российской Федерации в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе снова отказались обменять задержанных и осужденных за преступления против Украины 36 граждан РФ на украинских политических заключенных, которые незаконно содержатся Россией в оккупированном Крыму и на территории России.

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Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в социальной сети Facebook.

«Сегодня, в четвертую годовщину подписания Минских соглашений (Минского протокола от 5 сентября 2014 года - УНИАН), украинская сторона зафиксировала полное игнорирование выполнения соглашений РФ и их марионетками. Заблокирован процесс освобождения заложников. Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что «РФ не имеет отношения к конфликту, и нас там нет». То есть, Родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах», - подчеркнула Геращенко.

«Мы будем продолжать апеллировать и к РФ, и к миру, ни одна страна не имеет права отказываться от своих граждан», - добавила представитель Украины.

Также, по ее словам, РФ отказалась предоставить своего эксперта для создания механизма по поиску пропавших без вести.

Отдельно она сообщила, что уже в субботу, 8 сентября, координатор ОБСЕ Тони Фриш отправится на оккупированный Донбасс и «попытается получить доступ к украинским заложникам».

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой об украинской инициативе одновременно освободить украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму и России, и 36 задержанных или осужденных россиян, находящихся на территории Украины.

21 августа Геращенко заявила, что Москалькова отвергла инициативу Украины встретиться и обсудить в Минске обмен осужденных за преступления против Украины 36 граждан РФ на украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в России. По словам Геращенко, уже 22 россиянина обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных в России.