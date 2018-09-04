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Внезапно умерла известная харьковская журналистка

16:29, 04 сентября 2018
Общество
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Ким умерла 4 сентября / фото vecherniy.kharkov.ua

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Шевченко, экс-коллега покойной.

"В ночь на 4 сентября внезапно ушла из жизни Оксана Ким, прекрасный человек, надежный друг, журналист, главный редактор газеты "События" и сайта "Вечерний Харьков", - пишет "ВХ".

Как сообщал УНИАН, в августе в Харькове умер известный украинский журналист Виталий Булат. За его жизнь врачи боролись два дня.

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Теги: #смерть#Харьков