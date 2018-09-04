В Одессе во время пожара на СТО на спасателей обрушилась крыша (видео)

В настоящее время четверо спасателей госпитализированы, один з них находится в тяжелом состоянии.

В Одессе во время ликвидации пожара на СТО пострадали четверо спасателей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, вчера в 20.57 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Дальницкой произошло возгорание в складском помещении станции техобслуживания.

«Прибыв на место ЧП, спасатели обнаружили, что на первом и втором этажах склада СТО горят смазочные материалы и неизвестные вещества. Отмечается, что постоянно происходили взрывы неизвестного происхождения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате интенсивного горения примерно в 21.20 произошло обрушение крыши и огонь распространился на площади 150 кв. метров.

Во время падения элементов крыши травмы различной степени тяжести получили четверо спасателей, их доставили в медицинские учреждения города.

В пресс-службе добавили, что пожар в 21.50 удалось локализовать на площади 200 кв. метров, а в 22.24 ликвидировать.

На месте происшествия были привлечены дополнительные силы, аварийные бригады, Национальная полиция, служба медицины катастроф. От ГСЧС было задействовано 62 человека личного состава, 14 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Полиция начала расследование по факту пожара на СТО, во время которого пострадали четверо спасателей. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").