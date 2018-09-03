цей матеріал доступний українською

"Фотошопят в спешке": новое фото Лорак раскритиковали в Instagram

09:42, 03 сентября 2018
Общество
69278 0
Комментаторы заметили, что палец певицы странно выглядит / Instagram Ани Лорак

Под новым фото Лорак в Instagram поклонники певицы обратили внимание на ее ноги и заподозрили, что певица серьезно обработала снимок в фоторедакторе. 

Читайте также69-летняя Пугачева в мини-шортах затмила Лободу на совместном фото

"Что у Ани с пальцем на ноге? Он как буд то опух", "Фотошопя в спешке, даже на пальцы не смотрят", "С фотошопом - переборщила!", "Что с пальцем ноги?", "Что с правой стопой?", - написали комментаторы.

В то же время многие поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и похвалили ее нежный образ.

Как сообщал УНИАН, предполагаемая любовница мужа Ани Лорак прокомментировала скандальное видео. Девушка отрицает свои отношения с Муратом, хотя ее неоднократно видели вместе с ним.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак#Лорак