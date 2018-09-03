"Фотошопят в спешке": новое фото Лорак раскритиковали в Instagram

Поклонники заподозрили, что певица серьезно обработала снимок в фоторедакторе.

Опальную украинскую певицу Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении фотошопом.

Под новым фото Лорак в Instagram поклонники певицы обратили внимание на ее ноги и заподозрили, что певица серьезно обработала снимок в фоторедакторе.

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"Что у Ани с пальцем на ноге? Он как буд то опух", "Фотошопя в спешке, даже на пальцы не смотрят", "С фотошопом - переборщила!", "Что с пальцем ноги?", "Что с правой стопой?", - написали комментаторы.

В то же время многие поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и похвалили ее нежный образ.

Как сообщал УНИАН, предполагаемая любовница мужа Ани Лорак прокомментировала скандальное видео. Девушка отрицает свои отношения с Муратом, хотя ее неоднократно видели вместе с ним.