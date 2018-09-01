Пропускные пункты на Донбассе заработали в штатном режиме - представитель омбудсмена

Пропускать через КПВВ со стороны оккупированной территории Донецкой области стали после вмешательства Денисовой и Геращенко.

Граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) со стороны временно оккупированной территории Донецкой области стали пропускать после вмешательства украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко.

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Об этом представитель уполномоченного Верховной Ради по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский написал в Facebook. «На КПВВ Майорск сегодня прошло 2508 человек и 463 транспортных средства - это в 10 раз меньше, чем проходят обычно людей в выходные дни. Это из-за блокировки со стороны «ДНР»», - написал он.

По информации Лисянского, пропускать через КПВВ со стороны оккупированной территории Донецкой области стали после вмешательства Денисовой и Геращенко.

«Аресты и задержания в «ДНР» продолжаются», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан происходило только в направлении временно оккупированной территории.

Граждане, которые направлялись через линию разграничения и вернулись на КПВВ, сообщали пограничникам, что российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении ВОТУ и полностью отказывают во выезде на территорию, подконтрольную украинской власти.

Утром Геращенко сообщила, что направила координаторам ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и гуманитарной подгруппе Мартину Сайдику и Тони Фришу письма с просьбой немедленно обратиться к террористам «ДНР», чтобы они разблокировать работу КПВВ.

После обеда боевики начали выборочно пропускать людей и авто на контролируемую территорию.

Также Лисянский сообщал, что после убийства вчера в Донецке главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко с временно оккупированной территории Донецкой области не выпускают людей ни в РФ, ни на временно оккупированную территорию Луганской области.