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"Еду на концерт Кобзона": реакция соцсетей на убийство главаря "ДНР" Захарченко

21:02, 31 августа 2018
Общество
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Кобзон и Захарченко / фото REUTERS

Сегодня, 31 августа, в оккупированном Донецке в кафе "Сепар" произошел взрыв, в результате которого был убит главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.

УНИАН собрал реакцию пользователей соцсетей на смерть чуть ли не основной фигуры в рядах незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Многие решили, что Захарченко решил "отправиться на концерт к Кобзону", который, как известно, умер 30 августа на 81 году.

Некоторые пользователи даже предположили о "помощи" Украине американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, который ушел из жизни 25 августа.

А в общем, украинцам запомнится этот последний день лета!

Ранее стало известно, что главаря "ДНР" Александра Захарченко, взорвали в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.

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Теги: #Захарченко#главарь ДНР Захарченко#Захарченко и Кобзон#ликвидация Захарченко