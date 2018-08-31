"Еду на концерт Кобзона": реакция соцсетей на убийство главаря "ДНР" Захарченко
Сегодня, 31 августа, в оккупированном Донецке в кафе "Сепар" произошел взрыв, в результате которого был убит главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.
УНИАН собрал реакцию пользователей соцсетей на смерть чуть ли не основной фигуры в рядах незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".
Многие решили, что Захарченко решил "отправиться на концерт к Кобзону", который, как известно, умер 30 августа на 81 году.
Дуэтом года признан по мнению жюри *барабанная дробь*. Признан дуэтом года... Кобзон & Захарченко. pic.twitter.com/WdzDtPPHh0— Серый Кардинал (@slevo4kin) 31 августа 2018 г.
Вчера Захарченко объявил в ДНР трехдневный траур по Кобзону, так что новый объявлять не придется— Илья Барабанов (@barabanch) 31 августа 2018 г.
Говорят, Захарченко грохнули, когда он шел поминать Кобзона.— Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 31 августа 2018 г.
Спасибо, Иосиф Давыдович!
В это раз - от всей души.
Щас по телевизору появляется живой Кобзон "Это была сецоперация СБУ, все было спланировано за много лет, чтобы выманить захарченко, а все деньги с продажи пирамидок пошли на поддержку украинской армии"— Жорік (@weitergeo) 31 августа 2018 г.
Некоторые пользователи даже предположили о "помощи" Украине американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, который ушел из жизни 25 августа.
Маккейн умничка, даже там старается для нас! Кобзон, Захарченко. Ну давай, старина, теперь забирай главного!!!— Ирина Байрак (@solnceva_star) 31 августа 2018 г.
А в общем, украинцам запомнится этот последний день лета!
Захарченко все!https://t.co/O7ypLHFe9Wpic.twitter.com/gjULU5uzfF— Свабодка (@svabodka) 31 августа 2018 г.
Таке відчуття, що #Захарченко був відповідальним за #Томос— Кицюк (@kyts_me) 31 августа 2018 г.
Ничего удивительного в убийстве Захарченко нет.— Загнивающий Запад (@gniloywest) 31 августа 2018 г.
Мы уже давно говорим, что кто успел вляпаться в ДНР, будет убит, ибо свидетели никому не нужны.
Ранее стало известно, что главаря "ДНР" Александра Захарченко, взорвали в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.