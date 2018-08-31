"Еду на концерт Кобзона": реакция соцсетей на убийство главаря "ДНР" Захарченко

Главаря боевиков взорвали сегодня в кафе "Сепар".

Сегодня, 31 августа, в оккупированном Донецке в кафе "Сепар" произошел взрыв, в результате которого был убит главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.

УНИАН собрал реакцию пользователей соцсетей на смерть чуть ли не основной фигуры в рядах незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Многие решили, что Захарченко решил "отправиться на концерт к Кобзону", который, как известно, умер 30 августа на 81 году.